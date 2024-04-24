На днях начнет курсировать пригородный поезд из Сегежи

Уже с 1 мая из Сегежи в Надвоицы и обратно будет курсировать поезд. О пригородном маршруте сообщили в администрации городского округа.

Изменится и расписание движения автобусов по городским маршрутам в Сегеже и пригородным маршрутам:

— № 102 «г. Сегежа – п.г.т. Надвоицы – д. Каменный Бор»;

— № 100 «г.Сегежа — оз.Зимний»;

— № 101 «г.Сегежа — п.Валдай»;

— № 3 «ул.Кирова — ул.Гористая»;

— № 4 «ул.Калинина — ул.Лейгубская». // фото: pixabay.com