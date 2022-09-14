На бутылках алкоголя в России могут появиться предупреждающие надписи

В Госдуму в скором времени будет внесен законопроект, согласно которому потребителей необходимо будет предупреждать о вреде алкоголя. На бутылках нужно будет размещать соответствующие надписи. Об этом сообщает dumatv.

Предполагается, что формулировка предупреждающей надписи будет короткой и понятной: «Алкоголь нам враг!».

Кроме того, на спиртных напитках могут появиться пиктограммы, предупреждающие о вреде алкоголя для детей, беременных и кормящих женщин, людей с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также автомобилистов.

Предупреждения будут наноситься на этикетки или прямо на тару. Согласно разработанному законопроекту их должны будут помещать в красную рамку, а предупреждение должно будут занимать не менее 20 процентов площади этикетки. Фото: unsplash.com