Младенец утонул в ванне в Ленобласти

В Ленинградской области годовалый ребенок погиб во время купания в ванне. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, сигнал о происшествии в поселке Яльгелево поступил на пульт полиции днем 13 сентября. Прибывшие по вызову в одну из квартир медики сообщили стражам порядка, что констатировали смерть маленького мальчика. По предварительным данным, он захлебнулся в ванне.

Известно, что семья ребенка благополучная и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. Обстоятельства гибели малыша выясняют работники Следственного комитета. Фото: unsplash.com