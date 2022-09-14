14 сентября 2022, 11:13
Россия

Более 51 тысячи зараженных коронавирусом выявлено в стране за сутки

Болезнь унесла жизни еще 98 россиян

За последние сутки в России выявлены 51 735 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 98 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии 384 новых инфицированных. В больницы республики доставлены 17 пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 385 628 человек. Число случаев заражения перевалило за 20,2 миллиона. Фото: unsplash.com

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оперативный штаб
болезнь