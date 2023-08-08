На бульваре в Петрозаводске уложили новый асфальт

В Петрозаводске продолжается ремонт дорог и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, на этой неделе новый асфальт уложили на Сортавальском бульваре. Также работы идут в Поморском проезде и Степановском переулке. Отрезок тротуара приводят в порядок и на улице Петрова.

Всего в 2023 году в столице Карелии планируется отремонтировать более 50 улиц. // Фото: unsplash.com / Joshua Sukoff