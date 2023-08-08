08 августа 2023, 14:38
Более 160 петрозаводских семей переедут в новый дом на Боровой
В администрации города начали вручать ключи от квартир будущим новоселам
Ключи от новых квартир на Боровой в Петрозаводске начали вручать 8 августа переселенцам из бараков. В квартиры переедут 162 семьи. Их ждет новоселье в доме №44.
«В самое ближайшее время более 430 горожан ждут приятные хлопоты, связанные с переездом и обустройством на новом месте»,
– написала на своей странице исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова.
По соседству есть еще один дом для переселенцев. В нем 196 квартир. Объект примут в этом месяце.