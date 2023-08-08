08 августа 2023, 14:12
Общество

Бывший-мэр Петрозаводска получил в зоне СВО большую посылку из Карелии

Экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал видео на своей странице в социальных сетях с грузовиками из Карелии

Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице Вконтакте, что из Карелии была доставлена на службу в отряд "Ахмат" специальная техника, включая два квадроцикла, две "Нивы" и УАЗ "буханка".

По словам Любарского, вся эта техника будет использоваться в сложных районах, таких как Пищеевка и Андреевка.

Также он выразил свою благодарность всем, кто помогает и поддерживает бойцов, включая тех, кто готовит, отправляет и доставляет необходимые ресурсы. // фото из видео с VK-страницы Владимира Любарского

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владимир любарский
СВО
ахмат