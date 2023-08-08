08 августа 2023, 14:08
Общество

В Минэке Карелии ищут специалиста отдела инвестиционной политики

Министерство надеется найти человека, который сможет поддерживать развивающийся бизнес и привлекать новых инвесторов
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В Министерстве экономического развития Республики Карелия вакантна должность ведущего специалиста отдела инвестиционной политики. О новой вакансии написали в сообществе карельского Минэка в соцсетях.

Требования к кандидатам:

- опыт работы в земельно-имущественных отношениях,

- знание основ экономического анализа предприятия,

- практика разработки и применения нормативных актов.

 

Открыта вакансия для тех, кто хочет реально влиять на развитие региона, поддерживать развивающийся бизнес и привлекать новых инвесторов. Предлагаем интересную работу в сильном слаженном коллективе с возможностью постоянного саморазвития и должностного роста, заработную плату от 50 тыс. руб. с перспективой повышения,

- отметили в сообщении.

Резюме кандидатам на новую должность предлагают направлять на адрес электронной почты: Dolgikh@economy.gov10.ru

 

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Министерство экономического развития Карелии