В Минэке Карелии ищут специалиста отдела инвестиционной политики
В Министерстве экономического развития Республики Карелия вакантна должность ведущего специалиста отдела инвестиционной политики. О новой вакансии написали в сообществе карельского Минэка в соцсетях.
Требования к кандидатам:
- опыт работы в земельно-имущественных отношениях,
- знание основ экономического анализа предприятия,
- практика разработки и применения нормативных актов.
Открыта вакансия для тех, кто хочет реально влиять на развитие региона, поддерживать развивающийся бизнес и привлекать новых инвесторов. Предлагаем интересную работу в сильном слаженном коллективе с возможностью постоянного саморазвития и должностного роста, заработную плату от 50 тыс. руб. с перспективой повышения,
- отметили в сообщении.
Резюме кандидатам на новую должность предлагают направлять на адрес электронной почты: Dolgikh@economy.gov10.ru