В Минэке Карелии ищут специалиста отдела инвестиционной политики

В Министерстве экономического развития Республики Карелия вакантна должность ведущего специалиста отдела инвестиционной политики. О новой вакансии написали в сообществе карельского Минэка в соцсетях.

Требования к кандидатам:

- опыт работы в земельно-имущественных отношениях,

- знание основ экономического анализа предприятия,

- практика разработки и применения нормативных актов.

Открыта вакансия для тех, кто хочет реально влиять на развитие региона, поддерживать развивающийся бизнес и привлекать новых инвесторов. Предлагаем интересную работу в сильном слаженном коллективе с возможностью постоянного саморазвития и должностного роста, заработную плату от 50 тыс. руб. с перспективой повышения,