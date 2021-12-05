На автовокзалах появится обязательный список платных услуг

Совет Федерации одобрил изменения в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Согласно документу вводится обязательный перечень услуг, предоставляемых автовокзалом или автостанцией. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев, сообщает сайт Законодательного собрания Карелии.

Новый закон совершенствует порядок расчетов между собственниками объектов транспортной инфраструктуры и автотранспортными предприятиями за оказываемые на автовокзалах, автостанциях услуги, связанные с перевозками пассажиров автобусов. Теперь владелец автостанции будет обязан установить единые условия пользования платными услугами для перевозчиков.

"Сейчас мы видим, что ущемляются интересы некоторых пассажиров и перевозчиков. Это связано с тем, что владельцы автостанций зачастую удерживают с автотранспортных предприятий сумму в процентном соотношении от общей суммы, полученной от реализации билетов - так называемое агентское вознаграждение.

"В результате в стоимости билета пассажира, следующего по маршруту большей протяженности с более высокой стоимостью проезда, величина агентского вознаграждения значительно выше, чем у пассажира, следующего по более короткому маршруту. При этом на автовокзале или автостанции пассажиры получают одинаковые услуги".

Новый закон направлен на то, чтобы изменить данную ситуацию. В Карелии, где сейчас идет ремонт автовокзала в Петрозаводске и строительство автостанций в районах, важно навести порядок с перечнем платных услуг", - рассказал Игорь Зубарев.

Согласно нормативному акту обязательные платные услуги будут подразделяться на услуги, связанные с обслуживанием пассажиров, и услуги, связанные с обслуживанием автобусов. Для каждого вида установят порядок расчета владельцем автовокзала или автостанции тарифов.

Перечнем платных услуг, которые должны оказываться перевозчикам на автовокзалах и автостанциях, и принципами формирования тарифов на обязательные услуги займется Минтранс.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2023 года.