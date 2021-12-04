25 фермерских хозяйств планируют создать в Карелии в 2022 году

В Карелии в 2022 году планируют создать 25 фермерских хозяйств. В них будет организовано не менее 40 рабочих мест. На эти цели, а также на новые меры поддержки сельхозпроизводителей дополнительно будет предоставлено 75 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Так, 30 миллионов предусмотрено на дальнейшее развитие сельской кооперации по проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 20 миллионов предоставят на строительство двух семейных ферм.

25 млн рублей предусмотрены на грант «Агропрогресс». Средства предоставляются на софинансирование 25 % стоимости инвестиционного проекта грантополучателя, реализуемого с привлечением инвестиционного кредита. Средства господдержки можно будет направить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и закупку животных.

Добавим, за 2019 – 2021 годы на развитие малых форм хозяйствования было направлено более 200 млн рублей, создано более 100 новых рабочих мест.