1400 рабочих мест обещают создать в Арктической зоне Карелии

1400 новых рабочих мест появятся в Арктической зоне Карелии благодаря реализации трех десятков инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Так, ключевой резидент Арктической зоны АО «Сегежа Запад» планирует уже до 2024 года построить в Сегеже первую очередь целлюлозного завода и создать 600 рабочих мест. Этот проект глава региона Артур Парфенчиков обсудил с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым на Арктическом Форуме.

– Завод в Сегеже - это наш якорный проект. Сейчас он проходит экспертизу. Параллельно инвестор готовит площадку и в следующем году планирует начать строительство. Таких предприятий в стране не строили вот уже 40 лет. Объем инвестиций составит 86 миллиардов рублей,

– подчеркнул губернатор.

Проект обеспечит глубокую переработку более 35% древесины, заготавливаемой в Республике Карелия, и рост несырьевого экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Строительные работы планируется начать в 2022 году.

Также Артур Парфенчиков обозначил еще одно важное направление – развитие туристической инфраструктуры. В Арктике приводятся в надлежащее состояние дороги, энергетические системы, но необходимы новые объекты размещения: гостиницы, турбазы, гостевые дома. // Фото: Пресс-служба правительства