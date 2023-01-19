На 30% больше вкладов открыли жители СЗФО в IV квартале 2022 года

Более половины вкладчиков Сбера в четвертом квартале открыли депозиты через цифовые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. В офисах с помощью сотрудников банка положили под проценты свои сбережения 44% вкладчиков.

В Карелии мы видим тенденцию, что жители региона предпочитают открывать вклады через цифровые каналы – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. В 2022 году количество таких вкладов выросло практически в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Если сопоставить данные за последний квартал 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то мы наблюдаем увеличение практически на четверть. Кроме того, есть рост количества вкладов и через отделения Сбербанка – по сравнению с прошлым годом количество увеличилось на три четверти,

- рассказал Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

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