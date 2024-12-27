Мясо размораживали рядом с отравой для дератизации в школе-интернате

Россельхознадзор выявил нарушения в социальных учреждениях Петрозаводска.

В школе-интернате на пищеблоке нашли 13,3 кг трески и 3,4 кг сыра без ветеринарных сопроводительных документов. В подсобке на полу стоял таз, в котором размораживали отруб свинины, рядом находились пустые пластиковые ведра и блюдце с отравой - таблетками для дератизации.

Продукцию без документов, подтверждающих безопасность, не разрешили использовать для приготовления. Ее поместили на ответственное хранение. Должностному лицу назначен штраф, сотрудникам объяснили требования получения и хранения продукции.

Также в двух больницах в морозилках обнаружили 8,5 кг говядины без маркировки, в одном учреждении нашли десять пачек сливочного масла с истекшим сроком годности. Продукцию также не допустили до приготовления, оставили на ответственное хранение. Контроль, связанный с пресечением оборота данной продукции, будет осуществлен органами прокуратуры. Должностные лица привлечены к административной ответственности, назначен штраф. // фото wirestock/ freepik.com/