Мясников посоветовал отказаться от лифта для продления жизни

Популярный теледоктор и врач Александр Мясников рассказал, как можно продлить жизнь. В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, что физические упражнения могут помочь человеку любого возраста и даже при имеющихся серьезных заболеваниях.

«Раковый больной лежит в постели и уже не встает. Если же он делает определенные упражнения, то живет дольше»,

- приводит словам доктора РИА Новости.

Эксперт считает, что для поддержания формы вовсе не нужен абонемент в фитнес-клуб. Мясников предлагает подниматься по ступенькам вместо того, чтобы пользоваться лифтом. Также он призвал ходить пешком.

«Хотя бы пять километров в день нужно пройти. Вы должны больше стоять, не сидеть», - советует Мясников. Он посоветовал выбрать бег, плавание и другие виды физической активности. (фото zen.yandex.ru)