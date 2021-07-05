Более 15% населения в Карелии живут за чертой бедности

Из 85 субъектов страны Карелия заняла 39 строчку в рейтинге по доходам населения, подготовленном аналитиками РИА Новости.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, аутсайдерами стали Алтай и Тува.

Согласно рейтингу, в Карелии отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,47. Доля населения за чертой бедности в 2020 году в Карелии (доходы менее 1 МРОТ) – 15,5%. Доля населения за чертой крайней бедности в 2020 году (доходы менее 0,5 МРОТ) – 1,6%.

В качестве главного критериями, по которому ранжировались регионы, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой на основе показателей с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Дополнительные показатели: доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума). (фото versia.ru)