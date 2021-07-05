Россиянам хотят разрешить получать госуслуги в приложениях банков

Россиянам могут начать оказывать госуслуги через сторонние информационные системы, например, в приложениях банков. Проект постановления правительства подготовило Минцифры РФ, передает РИА Новости.

«Проектом постановления предлагается закрепить возможность предоставления услуг и записи на прием в орган или организацию с использованием иных информационных систем при условии их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг»,

- сказано в пояснении к документу.

При этом, «интегрируемая с единым порталом информационная система должна обеспечивать защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним» и других неправомерных действий. (фото meme-arsenal.com)