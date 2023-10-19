«Мы в ужасе»: в Сегеже хотят закрыть детский сад для особенных детей

Текст: Елена Малишевкая

Детский сад № 4 в Сегеже называется «Лучик». И он действительно является лучиком надежды, добра и спасения для родителей детей с нарушениями ментального развития. 17 октября мам и пап поставили перед фактом: этот детский сад закрываем, а ваших детей переводим в другой, № 23. Родители с таким решением местной администрации категорически не согласны. Они начали писать в различные инстанции.

Инна Король водит своего ребенка в детский сад «Лучик». У сына ЗПР (задержка психического развития) и аутизм, мальчик не говорит. Пару лет назад был опыт пребывания в другом, обычном детском садике. К сожалению, опыт очень печальный.

«Как там его только ни обзывали – и кривоногим, и глухим… Сейчас ребенок с удовольствием ходит в сад, там особое внимание к каждому малышу, созданы все необходимые условия».

Инна рассказывает, что в детский сад № 4 водят детей с различными проблемами здоровья: и с ДЦП (детский церебральный паралич), и с нарушениями слуха и зрения. Аутизм – очень распространенный диагноз. Сотрудники садика создали отдельные зоны практически для каждого ребенка исходя из его возможностей и потребностей. Дети делают успехи: лепят, рисуют.

Недавно в это дошкольное учреждение перешел мальчик из сада № 6, там с его проблемами и диагнозами справиться не могли. Сейчас ребенок развивается, ходит на носочках, а воспитатели радуются каждому его шагу. В «Лучике» прекрасно работают логопед и дефектолог, у каждого – свой кабинет. Со дня на день в саду ожидали прихода нового специалиста – детского психолога. Почти домашняя обстановка, уход и внимание. Садиком были очень довольны и дети, и родители.

И вот на фоне этой благостности (если об этом вообще можно говорить, когда у ребенка проблемы со здоровьем), как гром среди ясного неба, грянула новость о закрытии детского сада. Администрация Сегежского района поручила руководству дошкольного учреждения «довести информацию до родителей и до среды опросить, как они к этому относятся». Интересно, какую реакцию ожидали Сегежские власти? Конечно, она резко негативная.

«Наши особенные дети нуждаются в таких условиях, они не смогут в большом коллективе, тем более с обычными ребятами. Это отразится на психике и, естественно, здоровье наших и без того слабеньких детей. Лично мы долго шли к тому, чтобы наш ребенок встал на ноги, ходил самостоятельно, разговаривал. А если, не дай бог, его кто-нибудь толкнет, ведь дети не понимают, кто потом будет отвечать?»,

- пишет Юлия Нестерова.

«Сижу и плачу. Сколько времени и сил было положено, чтобы внучка моя Элина ходила в садик № 4. За это огромное, искреннее спасибо всему педагогическому составу и нянечкам, поварам. В этом садике мы получили радушие, любовь и заботу о наших детях. Здесь детки-инвалиды со страшными диагнозами. К каждому воспитатель нашел подход, научили мою внучку к концу первого года в этом саду на горшок ходить, научили режиму дня»,

- делится своими переживаниями Вероника Сидорович.

Глава Сегежского района Марина Гусева, к которой мы обратились за комментариями, сообщила, что пока точного решения нет, есть только планы: закрыть детский сад № 4 на ремонт, детей перевести в сад № 23, где создать четыре группы для детей с особенностями развития.

«Если такое решение будет принято, то дети пойдут в новые группы со своими воспитателями и в своем же составе, а игровые комплексы и оборудование будут перенесены. Также будет обеспечена работа узких специалистов (логопедов и дефектологов). Ни в коем случае ни условия, ни права детей не будут нарушены, а наоборот: такие перемены рассматриваются в целях повышения качества получаемого ими воспитания и образования. Вопрос продажи здания д/с № 4 не обсуждался, никакие сделки не планировались. Вопрос ремонта кровли рассматривался давно. Как только удалось изыскать средства, сразу было принято решение выполнить, хоть и частичный, но ремонт кровли».

Жителям Сегежи такие планы властей не нравятся. И они не видят логики: три летних месяца детский сад № 4 был закрыт, почему не отремонтировали крышу тогда? Инна Король рассказывает, что здание сада в нормальном состоянии, недавно поменяли деревянные окна на современные стеклопакеты, обновили игровые площадки, помогла компания «Сегежа Групп» (лесопромышленный холдинг). В садике даже есть прекрасная карельская горница.

В местных пабликах сегежане подозревают, что после ремонта здание не вернется в систему докшольного образования.

«Я возмущена до глубины души, как такое возможно - забрать у детей садик?! Дети с ограниченными возможностями и так ограничены, у нас в городе для таких детей ничего нет. А наши власти последнее хотят отобрать. Эта оптимизация ни к чему хорошему не приведет. Мы, родители детского сада № 4, будем бороться за права своих детей. Оставьте сад детям!»,

- призывает Тамара Лабазова.

Родители воспитанников садика «Лучик» подчеркивают, что четыре группы для их детей в саду № 23 саду не готовы, и не будут готовы долго, там даже нет необходимой сантехники. И будет ли отдельная площадка для детей с особенностями развития? Как, вообще, там собираются организовывать совместное пребывание обычных и особенных детей? Кто будет отвечать за безопасность, здоровье каждого ребенка? Не говоря уже о развитии, индивидуальных занятиях и прочем.

Мы обратились за комментариями и в министерство образования Карелии. И получили удивительный ответ:

«Муниципальные учреждения относятся к местным администрациям. Министерство не может давать комментарии за них, но такой информации нам не поступало».

То есть сегодня, когда все карельские паблики и СМИ трубят о проблеме в Сегеже, министерство образования не в курсе. Хорошо, что хоть портал «Петрозаводск говорит» об этом чиновникам рассказал. Надеемся, что на ситуацию также обратит внимание уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

На понедельник 23 октября глава Сегежского района Марина Гусева назначила встречу с родителями особенных детей. Мы будем следить за ходом событий. // Фото: Инна Король.