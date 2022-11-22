«Мы не свиньи, чтобы пить такую воду…»

Текст: Татьяна Смирнова

В поселке Волома Муезерского района люди не могут добиться от власти ремонта питьевого колодца. Это не уникальный случай. Беда с общими колодцами во многих поселках Карелии.

Проблема водоснабжения населения стала в последние годы неразрешимой для всех уровней власти, в чьей компетенции находится ответственность за соблюдение конституционного права граждан на безопасную окружающую среду. Чиновники и депутаты от партии власти много лет обещают, что когда-то в светлом будущем из кранов польется безопасная для здоровья вода, но это светлое будущее все никак не наступает…

В Воломе мечтают даже не о водопроводной воде – водопровода в поселке никогда не было. Здесь добиваются, чтобы местные власти, наконец, отремонтировали общественный колодец. Жительница поселка Валентина Румянцева называет власть бессовестной: за семь лет ее хождения по инстанциям дело не сдвинулось с мертвой точки. Прошлогодний ответ главы администрации Муезерского района Пашука обнадежил: «Обследование нецентрализованного источника для установления объема работ и необходимых средств на их проведение планируется во втором квартале 2022 года после схода снежного покрова и оттаивания грунта». Не за горами новая зима, а проблема осталась в замороженном состоянии.

Летом активистка Людмила Василица сняла и выложила в интернет видео, на котором Валентина Румянцева рассказывает, какие ужасы сопровождают жителей при заборе воды из колодца. На срубе размножается плесень, и уже растут грибы, которые приходится соскабливать, да так, чтобы они не упали вниз и не отравили воду. Люди, а в основном это пенсионеры, своими силами не могут справиться – тут нужны специалисты.

«Я же не свинья, чтобы пить такую воду»,

– говорит на камеру инвалид без руки.

Лесной поселок Волома не одинок – в других населенных пунктах района та же беда. «В Тикше колодец в центре посёлка не лучше, несколько лет обращаемся с требованием ремонта, а воз и ныне там», – сообщает в соцсети жительница поселка Извекова-Жуковская. «В Реболах в ливни размывает дорогу, а сливается лужа прямо в колодец! Кому кофе, пожалуйста, туристы и желающие?!», – описывает ситуацию с водой Сергей Еркоев.

– Из-за бездействия властей Муезерского района пришлось на днях обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой провести проверку содержания колодцев в посёлке Волома, – рассказывает Людмила Василица. – Я написала о том, что жительница посёлка, инвалид Валентина Румянцева несколько лет безуспешно обращалась к главе посёлка Волома с просьбой отремонтировать колодец на улице Школьная около дома 10. Верхние брусья сгнили, образовалась плесень и грибы, которые женщина своими силами убирала. Потом колодцы передали в муниципальную собственность Муезерского района, и Валентина Румянцева обратилась к главе администрации Муезерского района Пашуку. В декабре 2021 года она получила ответ, в котором глава обещал во втором квартале 2022 года провести обследование колодца для установления объёма работ и необходимых средств на их проведение. Сроки прошли, о своих обещаниях Пашук забыл…»

Отчаявшись ждать помощи от власти, жители улиц Школьная и Антикайнена написали заявление в Роспотребнадзор города Костомукши. В июле были взяты пробы воды, а 3 августа администрация Муезерского района приехала в Волому на встречу с жителями улицы Школьной. Глава Пашук объявил результаты пробы, и сказал, что колодезную воду можно употреблять только после кипячения. На колодец повесили объявление, что вода техническая…

Людей обнадежили, наверно, из-за предстоявших выборов, пообещав, что будет произведена дезинфекция колодца, а затем проведена повторная проба воды. При этом установили сроки, как это положено по закону, - один месяц. Глава райадминистрации Пашук поспешил отчитаться об этой встрече в паблике «Муезерский район» 3 августа.

– Все сроки, в которые администрация района обещала решить вопрос, прошли, вопрос с ремонтом колодца по-прежнему остался не решён, впереди зима, – написала Людмила Василица в заявлении прокурору.

"Так как я часто приезжаю к родным в родительский дом, привожу в посёлок на праздники и каникулы своих несовершеннолетних внуков, я переживаю за их здоровье. Поскольку в посёлке единственный источник питьевой воды - колодец, считаю, что все колодцы должны быть под контролем, содержаться и своевременно ремонтироваться. Данный колодец не ремонтировали более 25 лет!"

Женщина попыталась провести расследование, чтобы понять, как обстоят дела с колодцами, но безуспешно. «Я обратилась с заявлением к Пашуку с просьбой предоставить мне информацию по некоторым вопросам, а именно, сколько колодцев состоит на балансе района в посёлке Волома, указать адреса колодцев, и когда они были приняты на баланс районной администрации. И выделяются ли на обслуживание и содержание колодцев денежные средства. На что получила ответ с отказом предоставить мне эту информацию, так как информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Муезерского района, может быть предоставлена определённому кругу лиц, а именно лицам, в собственности (аренде) которых они находятся. Я к этим лицам не отношусь. Как же так, единственный источник питьевой воды в посёлке Волома это колодцы, и администрация района так халатно относится к содержанию, а ведь от качества воды зависит здоровье людей!»

Заметим, что еще летом и ответе Муезерской администрации все же была дана некоторая информация о колодцах: «На балансе сельских поселений и района числятся 129 колодцев, из которых технически исправных – 72, что составляет 56% общего количества. Некоторые колодцы не стоят на балансе администрации, так как являются частными и располагаются на придомовых территориях. Причин, по которым колодцы пришли в неудовлетворительное состояние, немало, и основной причиной является то, что колодцы были построены в свое время из деревянного бруса, который за десятки лет существования сгнил. Те колодцы, которые изначально были построены с применением бетонных колец, нуждаются только в периодическом ремонте верхнего строения над землей, которое не требует больших затрат. А в случае с деревянными колодцами требуется полная замена деревянного сруба на бетонные кольца, и затраты составляют уже не десятки, а сотни тысяч рублей. Таких собственных средств в районном бюджете не имеется, и источник финансирования таких ремонтов не определен по законодательству. Но при всех трудностях, это не говорит о том, что проблема с ремонтом колодцев в районе вообще не решается. Механизм получения средств на ремонт колодцев из республиканского бюджета имеется….»

Меж тем, запрещающая

табличка на колодце в Воломе

так и висит.

Жителям поселений, которые оказались без чистой воды, власть порекомендовала не поддаваться панике и спасаться самостоятельно, принимая участие в программах ТОС (территориальное общественное самоуправление), народного бюджета, ППМИ и других, где сами граждане решают, на решение каких проблемных вопросов поселка надо потратить деньги. И такие примеры есть. За последние годы благодаря инициативным гражданам реализовывались проекты в с. Реболы и п. Пенинга. Проводился ремонт колодцев в п. Суккозеро.

Вместе с тем выяснилось, что получить финансирование не так-то просто. Администрация Ледмозерского поселения неоднократно – в 2019, 2020, 2021 годах - безуспешно подавала заявки в Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия для участия в конкурсном отборе общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, а именно для ремонта общественных колодцев в Ледмозеро и Тикше. Проекты не набрали необходимое количество баллов для включения в программу.

– По поводу ремонта колодцев в Воломе и других поселках нашего района я обращалась к Главе Карелии Парфенчикову, но видимо из-за своей назойливости была заблокирована, – рассказывает Людмила Василица. – Ответы приходили из райадминистрации, но проблема до сих пор остается нерешенной. В своем заявлении я прошу прокурора проверить правомерность действий администрации Муезерского района и обязать отремонтировать колодец на улице Школьная, 10, а не направлять жителей трех улиц, а это в основном пенсионеры, за водой на другой колодец, тем самым усложняя и так не лёгкие условия жизни населения посёлка.