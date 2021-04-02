«Мы не остановили и не заморозили ни один объект»

В передаче «Мэр и Я» Ирина Мирошник отметила, что реализованные в 2020 году проекты заложили основу на дальнейшее развитие карельской столицы. Комментируя представленный депутатам Петросовета отчет Главы по итогам работы Администрации в 2020 году, Ирина Мирошник подчеркнула, что Петрозаводску впервые были выделены такие беспрецедентные средства. И чиновники ставили перед собой задачу использовать их максимально эффективно с точки зрения долгосрочной перспективы.

Например, большой ремонт дорог проводили с учетом износа сетей и их реконструкции, синхронизации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В прошедшем году благоустроили 34 участка Онежской набережной, а в планах – работы по укреплению прибрежной зоны.

Разработку Генерального плана Петрозаводска начинали с определения перспектив развития города на много лет вперед.

- Для меня особенно важно, что несмотря на коронавирус и связанные с ним ограничения, мы не остановили и не заморозили ни один проект. Все основные работы по ремонту дорог, тротуаров, фасадов, дворовых и общественных территорий были выполнены,

- сказала Ирина Мирошник.

- Анализируя результаты работы за конкретный период, очень сложно и, наверное, неправильно ограничиваться рамками одного года. Мы следуем стратегии социально-экономического развития города, которая была принята депутатами в 2015 году. При этом в системе вносим в нее коррективы с учетом новых возможностей, которые открываются благодаря федеральной и республиканской помощи. Поэтому, приступая к разработке новой стратегии развития столицы Карелии, уже сейчас необходимо определиться, каким мы видим Петрозаводск через 25-30 лет. Я убеждена, что нельзя ограничивать простор своих целей. Нужно ставить глобальные задачи, вместе определяя будущее города. (Видео)