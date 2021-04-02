Мэрия провела рейд по гостиницам в центре Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам сферы услуг и розничной торговли, направленные на проверку соблюдения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня сотрудники городской администрации проинспектировали гостиницы, расположенные в центре города. Персоналу отелей напомнили о необходимости соблюдения ограничительных мер. Проверялось соблюдение социальной дистанции, масочного режима, наличие мест для обработки рук.

В мэрии пообещали, что регулярные проверки будут продолжены. Фото пресс-службы администрации Петрозаводска