Жители Карелии смогут доехать на прямом поезде до Анапы

Холдинг «РЖД» объявил о назначении на летний период поезда №293/294 Мурманск-Анапа. Он будет курсировать ежедневно с 28 мая по 2 сентября, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд будет добираться из Заполярья на черноморское побережье более трех суток. Составы пройдут через территорию Карелии, у жителей республики тоже будет возможность доехать на море на прямом поезде.

Приобрести билеты на поезда можно во всех железнодорожных кассах, на сайте «РЖД», а также в мобильном приложении. Фото wallhere.com