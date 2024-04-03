«Мы будем жить для тех, кто находится с нами рядом»

После той страшной аварии жизнь Анны Котомкиной и ее родных разделилась надвое. Напомним, что 15 февраля около 12.00 на 106-м км дороги Петрозаводск - Суоярви столкнулись «Лада Гранта» и грузовик DAF с полуприцепом. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Смогла выжить только женщина, сидевшая на заднем сиденье автомобиля.

«Я не осталась один на один со своим горем. Со мной оказались все вы. Благодаря вашей помощи я становлюсь сильнее»,

— адресует слова благодарности Анна Котомкина всем, кто поддержал и поддерживает ее. О том, как проходит ее лечение и восстановление, о помощи людей и продолжающемся следствии читайте только у нас.