МВД: Наркотики в Карелии распространяются в основном через интернет

В Карелии 80 процентов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются в интернете и с использованием современных платежных систем. Об этом депутатам Законодательного собрания Карелии сообщил министр внутренних дел по региону Д. Сергеев.

В ВМД республики сформировано специальное подразделение по противодействию наркоугрозе в интернете. Накоплен опыт работы, есть судебная практика. Налажено взаимодействие карельских полицейских с Интерполом, Росфинмониторингом, банками.

В 2019 году карельские полицейские пресекли деятельность одного преступного сообщества и 28 преступных групп, осуществлявших сбыт наркотиков на территории республики в интересах интернет-магазинов. Всего установлены 73 человека, входившие в состав этих групп.

Помимо рядовых закладчиков, пресечена преступная деятельность лиц из других регионов, которые осуществляли курьерскую доставку запрещенных веществ в Карелию и руководили закладчиками.