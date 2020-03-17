Микроавтобус врезался в пожарную машину в Петрозаводске

17 марта днем на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой произошла крупная авария. Микроавтобус, двигавшийся по Октябрьскому проспекту, на полной скорости влетел в пожарную машину, двигавшуюся по улице Меленьтевой.

ДТП запечатлели камеры «Ситилинка».

После столкновения микроавтобус задымился. О пострадавших пока информации нет. Машины до сих пор находятся на перекрестке, подъехала еще одна пожарная машина.

Напомним, вчера в Петрозаводске на улице Чапаева иномарка сбила пешехода. Пострадавшая женщина была госпитализирована в БСМП.