17 марта 2020, 16:41
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за гибель жены на рыбалке
Снегоход с мужчиной и женщиной ушел под лед на Ладоге: спастись удалось только мужчине
Трагическая поездка на снегоходе обернулась для 52-летнего мужчины уголовным делом. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла 9 февраля в Сортавальском районе на Ладожском озере. Мужчина вместе с супругой отправился на рыбалку на снегоходе. При этом у него не было прав на управление, а снегоход не был зарегистрирован.
«В ходе движения по озеру подозреваемый не принял необходимых мер безопасности, не учел погодных условий и ледовой обстановки, в результате чего снегоход провалился под лед и женщина утонула»,
- сообщает пресс-служба Следкома по Карелии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.