17 марта 2020, 16:41
Происшествия

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за гибель жены на рыбалке

Снегоход с мужчиной и женщиной ушел под лед на Ладоге: спастись удалось только мужчине

Трагическая поездка на снегоходе обернулась для 52-летнего мужчины уголовным делом. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 9 февраля в Сортавальском районе на Ладожском озере. Мужчина вместе с супругой отправился на рыбалку на снегоходе. При этом у него не было прав на управление, а снегоход не был зарегистрирован.

«В ходе движения по озеру подозреваемый не принял необходимых мер безопасности, не учел погодных условий и ледовой обстановки, в результате чего снегоход провалился под лед и женщина утонула»,

- сообщает пресс-служба Следкома по Карелии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.  Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Сортавальский район
новости Карелии
Следком по РК
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