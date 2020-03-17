Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за гибель жены на рыбалке

Трагическая поездка на снегоходе обернулась для 52-летнего мужчины уголовным делом. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 9 февраля в Сортавальском районе на Ладожском озере. Мужчина вместе с супругой отправился на рыбалку на снегоходе. При этом у него не было прав на управление, а снегоход не был зарегистрирован.

«В ходе движения по озеру подозреваемый не принял необходимых мер безопасности, не учел погодных условий и ледовой обстановки, в результате чего снегоход провалился под лед и женщина утонула»,

- сообщает пресс-служба Следкома по Карелии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.