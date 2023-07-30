30 июля 2023, 13:28
Россия

Музыкальный продюсер Александр Рудин умер от последствий ковида

Певица Натали сообщила о смерти своего супруга

Ушел из жизни российский музыкальный продюсер Александр Рудин. Ему было 53 года. О кончине Рудина сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену, певицу Натали.

Как отметила исполнительница, ее супруга не стало сегодня, 30 июля. Он умер от последствий ковида. «Два года боролись и не доборолись», - сказала певица.

Наталья и Александр Рудины прожили в браке 32 года, добавляет агентство. // Фото: unsplash.com / Parth Natani

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