Дети справили нужду на Вечный огонь в Ленинградской области

В Ленинградской области двое детей затушили Вечный огонь, справив на него нужду. Об этом пишет 47news.

Инцидент произошел вечером 29 июля в городе Кириши. В полицию поступил сигнал о выходке двух молодых людей. Камера наблюдения зафиксировала, как они справили нужду на месте воинского мемориала.

Вскоре юноши были задержаны. Одному из них 10 лет, он учится в коррекционной школе, его 12-летний приятель - ученик школы-интерната. В отношении родителей нарушителей были составлены административные протоколы. // Фото: unsplash.com / Troy Mortier