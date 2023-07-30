Маленькая девочка погибла на отдыхе с матерью в Ленобласти

Маленькая девочка погибла во время отдыха с матерью в Приозерском районе Ленинградской области. О трагедии сообщает 47news.

Все случилось в субботу, 29 июля. По информации издания, в полицию Приозерска поступила информация о гибели ребенка на местном водоеме. Как рассказала стражам порядка 39-летняя мать погибшей, ее четырехлетняя дочка упала со скалистого берега в воду и утонула. Это произошло на острове.

Тело ребенка подняли из воды. Известно, что семья приехала на отдых из Санкт-Петербурга. В поле зрения правоохранителей эти люди не попадали.

Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции и Следственного комитета. // Фото «Петрозаводск говорит»