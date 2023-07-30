Шесть человек погибли из-за непогоды в российском регионе

В республике Марий Эл шесть человек погибли из-за непогоды. Среди жертв стихии трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Зайцев.

По словам чиновника, стихия повалила большое количество деревьев в районе озер Таир и Яльчик. Люди погибли в происшествиях в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Помимо шести жертв непогоды пострадали еще 22 человека.

На месте трагедии работают оперативные службы. Пострадавшим и родственникам погибших оказывается необходимая помощь. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev