30 июля 2023, 09:37
Шесть человек погибли из-за непогоды в российском регионе
В республике Марий Эл подводят неутешительные итоги шторма
В республике Марий Эл шесть человек погибли из-за непогоды. Среди жертв стихии трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Зайцев.
По словам чиновника, стихия повалила большое количество деревьев в районе озер Таир и Яльчик. Люди погибли в происшествиях в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Помимо шести жертв непогоды пострадали еще 22 человека.
На месте трагедии работают оперативные службы. Пострадавшим и родственникам погибших оказывается необходимая помощь. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev