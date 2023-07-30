30 июля 2023, 09:13
Беспилотники атаковали комплекс Москва-Сити
Две башни Москва-Сити незначительно повреждены после атаки БПЛА
Минувшей ночью беспилотники предприняли попытку атаковать комплекс Москва-Сити. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
По словам градоначальника, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.
По данным Минобороны РФ, атаку БПЛА удалось пресечь. Один беспилотник был сбит ПВО и упал в Одинцовском районе Московской области. Два других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и рухнули на территории Москва-Сити. // Фото: unsplash.com / Astemir Almov