Беспилотники атаковали комплекс Москва-Сити

Минувшей ночью беспилотники предприняли попытку атаковать комплекс Москва-Сити. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

По словам градоначальника, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, атаку БПЛА удалось пресечь. Один беспилотник был сбит ПВО и упал в Одинцовском районе Московской области. Два других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и рухнули на территории Москва-Сити. // Фото: unsplash.com / Astemir Almov