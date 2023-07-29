Популярные сладости подорожают в России

Компания Ferrero осенью планирует поднять цены на всю свою продукцию, в состав которой входит шоколад. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, рост цен объясняется тем, что какао-масло, являющееся одним из основных ингредиентов продукции, закупается за рубежом. Подорожают популярные сладости - Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella, Ferrero Rocher. Они могут вырасти в цене на 7-8%.

При этом отмечается, что компания Ferrero не намерена покидать российский рынок. // Фото: unsplash.com / Tasha Kostyuk