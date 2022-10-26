26 октября 2022, 08:36
Происшествия

Мужчину задержали при посадке в поезд на вокзале Петрозаводска

Находившийся в федеральном розыске горожанин выявлен при отработке пассажиропотока

На железнодорожном вокзале Петрозаводска при посадке в поезд Москва-Мурманск задержан 42-летний житель карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным правоохранителей, этот человек в течение месяца скрывался от следствия. Он подозревается в совершении мошенничества. Из-за его действий другой человек мог лишиться жилья.

Мужчина был снят с поезда и передан инициатору розыска. Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
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транспортная полиция
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