Мужчину задержали при посадке в поезд на вокзале Петрозаводска

На железнодорожном вокзале Петрозаводска при посадке в поезд Москва-Мурманск задержан 42-летний житель карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным правоохранителей, этот человек в течение месяца скрывался от следствия. Он подозревается в совершении мошенничества. Из-за его действий другой человек мог лишиться жилья.

Мужчина был снят с поезда и передан инициатору розыска. Фото «Петрозаводск говорит»