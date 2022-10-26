26 октября 2022, 08:36
Мужчину задержали при посадке в поезд на вокзале Петрозаводска
Находившийся в федеральном розыске горожанин выявлен при отработке пассажиропотока
На железнодорожном вокзале Петрозаводска при посадке в поезд Москва-Мурманск задержан 42-летний житель карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
По данным правоохранителей, этот человек в течение месяца скрывался от следствия. Он подозревается в совершении мошенничества. Из-за его действий другой человек мог лишиться жилья.
Мужчина был снят с поезда и передан инициатору розыска. Фото «Петрозаводск говорит»