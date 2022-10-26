Пять экипажей полиции ловили странного водителя в центре Петрозаводска

Вечером во вторник, 25 октября, в центре Петрозаводска, на пересечении улиц Кирова и Свердлова произошло задержание странного водителя. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

Начинается все с того, что в районе 20:30 легковой автомобиль останавливается у края проезжей части, оттуда выходит человек, бродит некоторое время по газону, после чего садится обратно в машину. Далее этот автомобиль нарезает несколько кругов по перекрестку. Через пару минут эти действия пресекает автомобиль полиции.

По камерам наблюдения видно, что через некоторое время к месту происшествия прибывают еще четыре наряда ДПС. Спустя два часа на место приезжает карета скорой помощи. Все это время автомобиль странного водителя продолжает стоять посреди перекрестка.

Подробности и причины произошедшего пока не известны. Фото: скриншот видео CityLink