Мужчину в Лахденпохье отправили в колонию за выращивание кустов

Житель Лахденпохьи с соучастником посадил плантацию запрещенных кустов в арендованной квартире. В итоге его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и растений, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Выращивание кустов наркосодержащего растения мужчины осуществляли с сентября 2022 года до февраля 2023 года. Они хотели получить наркотик, чтобы потом его продать.

Но растения нашли и изъяли правоохранители, поэтому довести свой умысел до конца соучастники не смогли.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу после оглашения приговора. // фото: pixabay.com