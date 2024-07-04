Иномарка улетела в кусты с федеральной трассы в Карелии

Днем 3 июля на участке трассы «Кола» в Карелии произошло ДТП. Об этом сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

Сигнал об аварии поступил в 15:56, на 408-м километре автодороги в кювет вылетел автомобиль KIA. Пожарным пришлось срочно отключать аккумулятор и доставать машину.

Почему водитель не справился с управлением, предстоит выяснить. Иномарка оказалась в кустах. К счастью, никто не пострадал. // фото: ОПС по Пряжинскому району