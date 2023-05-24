Мужчину убили во время застолья в Карелии

В Сегеже будут судить 33-летнего местного жителя. Об обвиняется в убийстве знакомого, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый выпивал в компании. Один из участников застолья - 60-летний пенсионер - начал оскорблять его. Мужчина не сдержался и дважды ударил обидчика табуретом по голове. Далее он взял нож и нанес потерпевшему три удара в живот и грудь, после чего скрылся.

Подозреваемый признался в убийстве и показал, как расправлялся с оппонентом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: скриншот видео СК