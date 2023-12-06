06 декабря 2023, 12:35
Мужчину убили в собственной квартире в Карелии
В Беломорске суд арестовал подозреваемого в совершении тяжкого преступления
В Беломорске арестован 59-летний мужчина. Он обвиняется в убийстве приятеля, сообщается на сайте Беломорского районного суда.
По данным следствия, житель города пришел в квартиру к знакомому, поругался с ним и на почве личных неприязненных отношений нанес хозяину помещения не менее четырех ударов ножом. Потерпевший умер на месте.
Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу до 29 января. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Lilartsy