Мужчину убили в собственной квартире в Карелии

В Беломорске арестован 59-летний мужчина. Он обвиняется в убийстве приятеля, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

По данным следствия, житель города пришел в квартиру к знакомому, поругался с ним и на почве личных неприязненных отношений нанес хозяину помещения не менее четырех ударов ножом. Потерпевший умер на месте.

Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу до 29 января. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Lilartsy