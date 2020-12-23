Мужчину убили в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Карелии. Его обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, трагедия произошла в Кончезере 17 декабря. Пенсионер, будучи пьяным, поссорился с местным жителем. Он напал на мужчину с ножом и причинил ему множественные колото-резаные ранения. Пострадавший умер на месте происшествия.

Суд арестовал подозреваемого. Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы. Фото otr-online.ru