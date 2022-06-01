Мужчину с наркотиками и шприцами в рюкзаке задержали в Карелии

41-летнего мужчину, который ранее привлекался к ответственности за наркотики, попался снова. Его задержали в Костомукше. Стражи порядка обнаружили у него в рюкзаке наркотические средства, часть из них была приготовлена для внутривенного введения и расфасована в шприцы. В отношении жителя Калевалы завели дело по статье о незаконном хранении без цели сбыта запрещенных веществ, рассказали в прокуратуре.

Суд отменил условное осуждение мужчине по предыдущему приговору и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии общего режима. Осужденный взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в силу. (фото pixabay.com, Myriams-Fotos)