Мужчину приговорили к обязательным работам за три кражи

Беломорчанин повадился ходить в нежилой дом и в конце концов оказался на скамье подсудимых.

На днях районный суд в Беломорске озвучил приговор мужчине, совершившему три кражи из нежилого дома и хозпостройки. потерпевший оценил ущерб в 42 835 рублей.

Мужчина вину признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание – 360 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. (фото unsplash.com, Alexander Shustov)