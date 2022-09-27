27 сентября 2022, 15:39
Мужчину приговорили к обязательным работам за три кражи
На севере Карелии мужчина обчистил нежилой дом и хозпостройку
Беломорчанин повадился ходить в нежилой дом и в конце концов оказался на скамье подсудимых.
На днях районный суд в Беломорске озвучил приговор мужчине, совершившему три кражи из нежилого дома и хозпостройки. потерпевший оценил ущерб в 42 835 рублей.
Мужчина вину признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание – 360 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. (фото unsplash.com, Alexander Shustov)