Добычей ночного вора стали бритвы и крепкий алкоголь

Вор пробрался ночью в магазин в Петрозаводске, повредил дверь и украл девять бутылок крепкого алкоголя и 15 упаковок бритвенных станков. Ущерб оценили в 14 400 рублей.

Подозреваемого вскоре нашли. Им оказался 20-летний петрозаводчанин, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей. Молодой человек успел сбыть ворованное, а деньги потратить. Подозреваемого взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело о краже. (фото unsplash.com, Michael Förtsch)