Мужчину осудили за вовлечение ребенка в экстремистскую организацию

Карельского проповедника оштрафовали в Архангельске за организацию деятельности запрещенного в стране религиозного объединения и вовлечение несовершеннолетнего в деятельность этой экстремистской организации. Соломбальский районный суд назначил 40-летнему мужчине штраф в размере 780 тысяч рублей, сообщает областной Следком. Приговор еще не вступил в силу.

Было установлено, что не позднее декабря 2017 года мужчина для продолжения религиозных идей местной организации, являющейся структурным подразделением экстремистской религиозной организации, проповедовал в двух квартирах в областном центре и Приморском районе. Он призывал слушателей изучать специальную литературу. Собрания он устраивал для того, чтобы найти новых последователей, включая подростков.

Вместе с ним в собраниях участвовали еще двое, уголовное преследование которых было прекращено из-за раскаяния. Уроженец Карелии вовлек в запрещенную деятельность несовершеннолетнего сына одного из соучастников. Незаконная деятельность организации была пресечена. (фото iz.ru)