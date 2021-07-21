Молодой житель Карелии проиграл на ставках отцовские деньги
Сотрудники уголовного розыска Костомукши раскрыли преступление, совершенное местным жителем против собственного отца. Молодой человек воспользовался деньгами родителя без его ведома, сообщает МВД Карелии.
Потерпевший – 44- летний костомукшанин – заявил в полицию о том, что неизвестные похитили с его банковского счёта 128 000 рублей. Мужчина пояснил, что о случившемся ему сообщил 20-летний сын: он рассказал отцу, будто тот несколько часов назад перевёл ему на карту крупную сумму денег, которая потом пропала.
Горожанин предположил, что противоправное деяние – дело рук мошенников. Однако все оказалось куда печальнее.
Как установили сотрудники полиции, к преступлению причастен сын потерпевшего. По версии следствия, молодой человек имел доступ к мобильному телефону и онлайн-кошельку отца. С их помощью он завладел его сбережениями. Уведомления о списании средств злоумышленник удалил, а похищенные деньги потратил на ставки.
Подозреваемый признался в содеянном. Ему грозит до шести лет лишения свободы. // Фото: news.allelets.ru