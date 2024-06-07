Мужчину избили до полусмерти в Карелии

В Медвежьегорске перед судом предстанет местный житель. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в марте этого года горожанин выпивал со своим знакомым на квартире. В процессе застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый нанес несколько ударов кулаками и ногами по голове и груди приятеля. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann