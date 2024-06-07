07 июня 2024, 14:44
Мужчину избили до полусмерти в Карелии
Житель Медвежьегорска предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
В Медвежьегорске перед судом предстанет местный житель. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, в марте этого года горожанин выпивал со своим знакомым на квартире. В процессе застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый нанес несколько ударов кулаками и ногами по голове и груди приятеля. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann