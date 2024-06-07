Утечка газа произошла на Октябрьском проспекте, в квартире выбило окна

В многоквартирном доме на Октябрьском проспекте в Петрозаводске в одной из квартир выбило окна. Все произошло сегодня около 12:30.

В паблике «Мой Петрозаводск» написали, что, предположительно, взорвался газовый баллон при установке натяжных потолков. В группе опубликованы фотографии упавшей москитной сетки, разбитого окна на дороге и квартиры, где отсутствует несколько окон.

В МЧС Карелии нашему изданию сообщили, что в доме №58 на Октябрьском проспекте произошел «хлопок газовой смеси», пожара не возникло. В результате оказались повреждены газовая колонка и стеклопакеты. Предположительно, могла произойти утечка газа.

На месте работали десять спасателей, также были вызваны газовщики.