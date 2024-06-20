Мужчине придется вернуть деньги обманутой мошенниками пенсионерке

Пожилая жительница Карелии была признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве. Зимой 2022 года ее атаковали телефонные аферисты. Пенсионерку убедили установить вредоносное приложение на телефон и перевести деньги на продиктованный счет для биржевой сделки.

Таким образом одинокая женщина перевела 28 тысяч рублей. Эти деньги ушли на счет жителя Оренбурга, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Мужчина открыл счет в банке по предложению неустановленного гражданина. Он не знал, как именно собираются пользоваться этим счетом. Тем не менее отвечать пришлось именно оренбуржцу.

Прокурор Прионежского района обратился в суд с требованием взыскать владельца счета в пользу пенсионерки «неосновательное обогащение». Суд с этим требованием согласился. // фото «Петрозаводск говорит»