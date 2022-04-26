Мужчина застрелил двух малышей и нянечку в детсаду и покончил с собой

Вооруженный мужчина пришел днем 26 апреля в детский садик поселка Вешкайма Ульяновской области. Он убил детей и нянечку, передает «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.

После стрелок совершил суицид. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

По информации Telegram-канала Shot, трагедия случилась в детсаду «Рябинка». У злоумышленника было с собой ружье Иж-27. Он ранил еще одну сотрудницу в руку.

Мотив мужчины неизвестен. По предварительным данным, его опознали, это некий Александр Д., ему было 67 лет.

Сначала он убил либо нянечку, либо воспитательницу, потом зашел на второй этаж и стал стрелять по детям. Был тихий час, они спали. Погибли мальчик и девочка. Охраны в садике не было. // Фото: Shot