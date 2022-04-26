Несовершеннолетнего петрозаводчанина будут судить

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего молодого человека. Он обвиняется в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью по статье 111 УК РФ, по которой ему грозит до девяти лет лишения свободы. Материалы дела отправлены суд.

Происшествие произошло в июне прошлого года. В утреннее время во вдоре жилого дома при распитии спиртного между собутыльниками произошел конфликт. В результате обвиняемый с силой нанес мужчине один удар оконной рамой в область головы. С переломом лобной кости потерпевший был доставлен в медучреждение.

«По заключению эксперта полученные потерпевшим травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в пресс-службе следственного управления Карелии. Фото: pixabay.