Мужчина заказал на день рождения бочонок пива и погиб

Житель Бразилии заказал на свой день рождения бочонок пива и погиб. Инцидент произошел 17 сентября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Metro.

Отмечается, что мужчина получил бочонок и попытался налить оттуда пива, но ничего не получалось - шла только пена. Тогда он позвонил в компанию, в которой приобрел напиток, и пожаловался на неполадки.

По словам племянницы бразильца, в компании сказали, что высылают специалиста, и посоветовали мужчине, который был профессиональным слесарем, способы начать ремонт самостоятельно. Именинник попробовал устранить неисправность, но через несколько секунд произошел взрыв. Осколки металла попали мужчине в голову, и он умер на месте.

Президент Ассоциации микропивоварен, одна из которых продала неисправное оборудование бразильцу, заявил, что в данный момент ведется внутреннее расследование.

В свою очередь адвокат продавшей пиво фирмы утверждает, что оператор попросил погибшего не трогать бочонок самому, а дождаться приезда профессионального ремонтника. В полиции пока классифицируют случившееся как несчастный случай, однако проверка продолжается. Фото pixabay.com/StockSnap