В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp после обновления появилась свежая функция. Она будет доступна на смартфонах под управлением Android и iOS, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на WaBetaInfo.

Версия мессенджера под номером 2.21.20.1 расширяет возможности пользователей, которые хотят пожаловаться на спорный контент. Если раньше юзеры при отправке жалобы могли выбрать только группу сообщений, то теперь бета-тестерам стала доступна функция выделить одно конкретное послание. Отправить отчет о спорном контенте можно как в личной переписке, так и в групповых чатах.

В официальных приложениях для App Store и Google Play новая функция пока не доступна. Фото pixabay.com/arivera